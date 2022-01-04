İsrail'den Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğü iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'den Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğü iddiası

İsrail'den Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğü iddiası
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Adraee, İsrail ordusunun söz konusu İHA'yı Lübnan hava sahasından İsrail hava sahasına girişine kadar takip ettiğini ve ülke sınırları dahilinde düşürdüğünü kaydetti.

Açıklamasına İHA'ya ait bir fotoğrafı da iliştiren Adraee, İsrail ordusunun ülke egemenliğini delmeye çalışan tüm çabalara karşı koyacağını savundu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Son dakika haberi: Irak'ta Ayn el-Esed Üssü'ne gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Son dakika haberi: Irak'ta Ayn el-Esed Üssü'ne gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

 AFGANLI İŞÇİ KENDİ ÜLKE VATANDAŞINI ÖLDÜRDÜ

AFGANLI İŞÇİ KENDİ ÜLKE VATANDAŞINI ÖLDÜRDÜ

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title