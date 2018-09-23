İsrail'den Han El-Ahmer'de "1 Ekim'e Kadar Evlerinizi Yıkın" Uyarısı

İsrail, Filistinlilere Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'deki evlerini 1 Ekim'e kadar yıkmaları uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Han el-Ahmer'de yaşayan Filistinli bedevilere mahkeme kararını gerekçe göstererek evlerini yıkma emri verdi. İsrail güçleri, Filistinlilerin 1 Ekim'e kadar evlerini yıkmamaları durumunda İsrail ekiplerinin devreye gireceğini söyledi.

İsrail'deki yüksek mahkeme, Mayıs ayında köydeki evlerin izinsiz inşa edildiği iddiasıyla evleri yıkma kararı vermişti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplumdan büyük tepki almış ve İsrail'e yıkımları durdurma çağrısı yapılmıştı. Filistinlilerin direnişiyle karşılaşan İsrail, bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı. Ancak İsrail Yüksek Mahkemesi, 5 Eylül'de yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına karar vermişti.

Hal el-Ahmer'de 200 Filistinli bedevi yaşıyor. - KUDÜS