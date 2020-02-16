İsrail'den Hamas hedeflerine hava saldırısı
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İsrail'den Hamas hedeflerine hava saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Deyr el-Beleh'teki üssünün hedef alındığı saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

16.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:47
İsrail'den Hamas hedeflerine hava saldırısı

, 'de 'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.


İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de Hamas'a ait askeri üs dahil birçok hedefe saldırı düzenlendiğini" belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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