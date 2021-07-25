İsrail'den Gazze'ye yakıt girişine engel
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İsrail'den Gazze'ye yakıt girişine engel

İsrail'den Gazze'ye yakıt girişine engel
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail makamlarının, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinde kullanılacak yakıtın bölgeye girişine izin vermediği belirtildi.

İsrail makamlarının, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinde kullanılacak yakıtın bölgeye girişine izin vermediği belirtildi.

Gazze'de Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail işgal güçleri, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden yakıt yüklü tırların elektrik santraline girişini engelledi. Ticaret ve Sınır Kapıları Genel Müdürü Rami Abu Al-Rish, İsrailli yetkililerin elektrik santraline ulaşması planlanan 25 tırın geçişine gerekçe göstermeksizin engel olduğunu belirtti.

İsrail, 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırılar sırasında yakıtın bölgeye girişini engellerken, 28 Haziran'da yakıt girişine yeniden izin vermişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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