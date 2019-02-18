İsrail'den Gazze'ye Topçu Ateşi

İsrail, abluka altındaki Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait iki gözetleme kulesini top atışıyla hedef aldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait topçu birlikleri, ilki Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin doğusu, ikincisi Cebaliye beldesinin doğusunda yer alan Kassam Tugaylarına ait iki gözetleme kulesine saldırı düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre ise Gazze'nin kuzeyindeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisi sırasında şarapnelin isabet etmesi sonucu 1 İsrail askeri yaralandı.

Bunun üzerine İsrail ordusu top atışıyla Hamas'a ait iki mevziyi vurdu.

Gazze'deki yaralı sayısı 12'ye yükseldi

Öte yandan İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisine müdahalesinde yaralı sayısı 12'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterisine katılan 12 vatandaşımız, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı." ifadesini kullandı.

Açıklamada, başından yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA