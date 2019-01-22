İsrail'den Gazze'ye Saldırdı: 1 Şehit, 4 Yaralı

İsrail'den Gazze'ye Saldırdı: 1 Şehit, 4 Yaralı

İsrail, Gazze'de iki gözetleme noktasına topçu saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye Saldırdı: 1 Şehit, 4 Yaralı

İsrail, Gazze'de iki gözetleme noktasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığını belirtti. Açıklamada, yarlılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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