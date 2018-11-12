- İsrail'den Gazze'ye karşı saldırı

İki Filistinli hayatını kaybetti

GAZZE - İsrail güçleri tarafından Gazze'nin füze atışlarına karşılık düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'den İsrail'in güneyine en az 100 füze atılmasının ardından, İsrail de Gazze'ye saldırdı. İsrail'den Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada 10 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.