İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait iki askeri noktaya hava ve topçu saldırıları düzenledi.

01.11.2019 09:28
İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait iki askeri noktaya hava ve topçu saldırıları düzenledi.


İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait iki askeri noktaya hava ve topçu saldırıları düzenledi. İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan rokete karşılık Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği iki askeri noktaya hava ve topçu saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yerel kaynaklar, saldırıda kimsenin yaralanmadığını ifade etti. - GAZZE

Kaynak: İHA
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