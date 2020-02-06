İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bazı noktalara saldırı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bazı noktalara saldırı düzenledi.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen saldırıda, can kaybı yaşanmadı.
İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 havan mermisi atıldığını duyurmuştu.
İsrail savaş uçakları tarafından, dün gece de Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara saldırı gerçekleştirilmişti.