İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bazı noktalara saldırı düzenledi.

06.02.2020 02:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 02:56
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

savaş uçakları, 'nin güneyinde bazı noktalara saldırı düzenledi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen saldırıda, can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 havan mermisi atıldığını duyurmuştu.

İsrail savaş uçakları tarafından, dün gece de Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara saldırı gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA
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