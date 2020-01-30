İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

30.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:12

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki tarım arazilerine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait uçak ve tanklar, güneydeki Refah kentinin doğusunda kalan tarım arazileri ile Filistinli gruplara ait mevzileri hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşmadı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bazı mevzileri uçak ve tanklarla hedef aldıklarını" belirtti.

İsrailli sözcü, "bu saldırıların, Gazze'den İsrail'e helyum gazıyla şişirilmiş balon atılması ve sınırdaki İsrail gözetleme kulesine ateş açılmasına karşılık düzenlendiğini" ifade etti.

Kaynak: AA