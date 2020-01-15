İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.

15.01.2020 23:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:42
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

savaş uçakları, 'nin kuzeyinde 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede vatandaşlara ait yapılarda hasar meydana geldi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 4 roket fırlatıldığı, 2'sinin havada imha edildiği kaydedildi.

Gazze'den atıldığı ifade edilen roketlerin sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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