İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

19.12.2019 07:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:16
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

savaş uçakları, 'nin kuzeyinde bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 7 hava saldırısında can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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