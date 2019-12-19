İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

19.12.2019 07:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:16

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 7 hava saldırısında can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA