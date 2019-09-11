İsrail'den gazze'ye hava saldırısı

11.09.2019 09:52

İsrail, Gazze'den hava saldırısına maruz kaldıklarını iddia ederek, Hamas'a ait 15 noktayı vurduklarını duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de birkaç noktayı vurdu. Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Deyr El balah şehrinin hedef alınması sonucu bölgede maddi hasar meydana geldi. Ayrıca Han Yunus ve Beyt Lahya şehirlerinde tarım alanlarına saldırı düzenlendi. Haberde, toplam 15 füze fırlatıldığı ve saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.

İSRAİL: HAMAS'A AİT 15 HEDEF VURULDU

Öte yandan, Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu, Ashkelon ve Ashdod şehirlerinin Hamas tarafından bombalanmasının ardından, Gazze'de Hamas'a ait 15 noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Daha önce İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'den düzenlenen hava saldırısının 'Demir Kubbe' sayesinde önlendiğini belirtildi. Ayrıca, Ashdod'da seçim öncesi miting düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den düzenlendiği ileri sürülen hava saldırısı sırasında şehirde 'uyarı sireni' çalması sonucu korumaları tarafından sahneden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: DHA