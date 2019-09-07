İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Filistinli gruplara ait bazı askeri noktaları vurduğu belirtildi.

07.09.2019 23:58
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Filistinli gruplara ait bazı askeri noktaları vurduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları Gazze'nin farklı bölgelerindeki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırıların düzenlendiği yerlerde patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Sağlık kaynakları ise saldırılarda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

İsrail ordusundan, saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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