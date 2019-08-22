İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

22.08.2019 01:20

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sahil şeridine yakın bir yerde Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.



Açıklamada, saldırının, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e atılan ve açık alana düşen rokete karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail uçakları, Gazze'nin batısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir noktayı hedef aldı.



Filistin sağlık kaynaklarından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA