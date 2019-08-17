İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

17.08.2019 10:11

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'nin doğusunda ve ortasındaki Tufah ve Deyr Elbalah bölgelerindeki tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yerleşim alanlarında zarar meydana geldiği belirtildi. Saldırıda ayrıca Gazze Şeridi'nin doğusundaki Filistin direnişine ait El Celil Askeri Merkezinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün akşam Gazze'den İsrail'e bir roket atıldığını ancak roketin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü açıklamıştı. Atılan roket nedeniyle İsrail'in güneyindeki çoğu bölgelerde siren seslerinin de duyulduğu bildirilmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA