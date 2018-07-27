İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den sınıra yakın bölgedeki İsrail askerlerine roket atıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada bunun üzerine, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bir hedefe hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde bugün düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde biri çocuk 2 kişi şehit olmuş, 90'ı gerçek mermiyle olmak üzere 246 Filistinli yaralanmıştı.