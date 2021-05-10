İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. Olaylarda onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems'e Hamas tarafından roket saldırıları düzenlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın roket saldırılarına misilleme olarak İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuğun öldüğünü duyurdu. İsrail güçleri, roket saldırılarının ardından Gazze sınırına yeni bir yığınak da başlattı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik misilleme amaçlı hava saldırısı başlatıldığı bildirildi. Hamas ise, hava saldırıları sonucu bir komutanın öldürüldüğünü açıkladı.

SINIRDA ÇEVRESİNDE OHAL KARARI

 İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze Şeridi çevresindeki 50 millik alanda olağanüstü hal ilan etti. Ayrıca ordunun söz konusu parametrede siviller için ek talimatlar ve kısıtlamalar getireceği belirtildi.

BEYAZ SARAY: ENDİŞELİYİZ

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Doğu Kudüs'ten "İsrail" olarak bahseden Psaki, "İsrail'de devam eden şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz. Son günlerde gördüğümüz şiddetli çatışmalar dahil, bölgedeki durumdan endişeliyiz." İfadelerini kullandı.

ABD'Lİ KONGRE ÜYESİ: NETANYAHU'NUN IRKÇI AJANDASI DEVAM EDİYOR

ABD'de Filistin asıllı Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Washington DC merkezli Orta Doğu Enstitüsünün, İsrail'in 1948'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin yıl dönümü öncesinde düzenlediği panelde konuştu. Büyük Felaket anlamına gelen Filistin Nekbesinin tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tlaib, 1948'de 750 binden fazla Filistinlinin evlerinden ve topraklarından edildiğini ifade etti. Tlaib, "Konuştuğumuz şu anda bile Filistin Nekbesi devam ediyor. Filistinlilerin Kudüs'te evlerinden edildiğine şahit olduğumuz şu anda mevcut İsrail lideri Netanyahu'nun ırkçı ve şiddet yanlısı ajandası devam ediyor." diye konuştu.


- İsrail
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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