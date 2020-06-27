İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Hamas'a ait iki mevziyi vurdu.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Hamas'a ait iki mevziyi vurdu.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Hamas'a ait iki mevziyi vurdu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Deyr El Balah kentlerinde Hamas'a ait iki mevziyi hedef aldığı belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ancak çevredeki evlerde maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Saldırı sonrası bölgede elektriğin kesildiği aktarıldı. Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'ne bağlı hedeflerin vurulduğu, hava saldırısının dün akşam Gazze tarafından İsrail tarafına fırlatılan roketler sebebiyle düzenlendiği kaydedildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA