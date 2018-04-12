İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı: 1 Şehit

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı: 1 Şehit

İsrail uçaklarının Gazze'nin doğu sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı: 1 Şehit

İsrail uçaklarının Gazze'nin doğu sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Şifa Hastanesi Acil Servis Şefi Eymen es-Sahabani, hava saldırısında Muhammed Hıcile (31) isimli bir Filistinlinin şehit olduğunu, başka bir Filistinlinin de yaralandığını söyledi.

İsrail savaş uçaklarının daha önce de Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir hedefi vurduğu ve saldırıda can kaybı yaşanmadığı duyurulmuştu.

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