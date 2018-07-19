İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İsrail'e ait insansız hava araçları Gazze şeridinin güneyinde İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait insansız hava araçlarının Refah kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasına düzenlediği saldırıda, 22 yaşındaki Abdulkerim Rıdvan'nın hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)