Son dakika haberleri | - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1'i çocuk 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1'i çocuk 2 yaralı

26.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:22

Son dakika gündem haberine göre - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1'i çocuk 2 yaralı İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırısında 1'i çocuk 2 sivil yaralandı.

- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1'i çocuk 2 yaralı

GAZZE - İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırısında 1'i çocuk 2 sivil yaralandı.

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 1'i çocuk 2 sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırılar sonucu Gazze'deki Al-Dorra Çocuk Hastanesinde ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına bağlı Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'ın mevzilerini hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, saldırının dün akşam Gazze'den İsrail'in Aşkelon bölgesine ateşlenen roketlere karşılık olarak düzenlendiğini belirtildi.

Son dakika haberleri | - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1'i çocuk 2 yaralı
Son dakika haberleri | - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1'i çocuk 2 yaralı
Son dakika haberleri | - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1'i çocuk 2 yaralı
Son dakika haberleri | - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1'i çocuk 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Mustafa Er Sergen Yalçın Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Üsküdar Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1'i çocuk 2 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 09:22:26. #1.14#
title