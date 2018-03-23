İsrail'den Gazze Sınırındaki Kudüs Gösterilerine Müdahale

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek için Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde bir kişiyi gerçek mermiyle vurarak yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki bir Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir hastanede tedavi altına alınan yaralı gencin durumunun ağır olduğunu aktardı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etmek için Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti. Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.