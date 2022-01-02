İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı - Haberler
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İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. - GAZZE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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