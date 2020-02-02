İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

02.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:40

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.



İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Hamas'a ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesinde bir tarım arazisi de hedef alındı. Yerel kaynaklar, saldırıda can kaybı veya yaralanan olmadığını aktardı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas'a ait hedefleri vurduğu, hava saldırısının dün Gazze'den İsrail tarafına atılan bir füze ile yanıcı balonlar nedeniyle düzenlendiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA