İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden 23 ton çikolataya engel
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden 23 ton çikolataya engel

İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden 23 ton çikolataya engel
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail makamları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere yola çıkan 23 ton çikolataya "Hamas'a gittiği" gerekçesiyle el koydu.

İsrail makamları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere yola çıkan 23 ton çikolataya "Hamas'a gittiği" gerekçesiyle el koydu.

Israel HaYom gazetesi, Gazze'ye giden 23 ton çikolataya el konulması emrini İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın imzaladığını belirtti.

Gazetenin haberinde, bu kararın, "Hamas'a para transferi için gıda ithalatının araç olarak kullanıldığına ilişkin şüpheli bir faaliyetin tespit edilmesinin ardından" dün alındığı kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, çikolatayı ithal eden Gazze merkezli şirketin İsrail tarafından mayıs ayında kara para aklama ve terörün finansmanıyla ilgili kara listeye alındığı belirtildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Alişan Berkay Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden 23 ton çikolataya engel - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 15:21:16. #1.14#

title