İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.
05.02.2020 03:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 03:30
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den sınıra yakın İsrail bölgelerine atılan 3 rokete karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.
Kaynak: AA