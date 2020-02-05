İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.

05.02.2020 03:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 03:30
İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı

savaş uçakları, 'nin güneyinde 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den sınıra yakın İsrail bölgelerine atılan 3 rokete karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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