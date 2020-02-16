İsrail'den Gazze'de Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'de Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı

İsrail, Gazze'de Hamas Hareketi'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

16.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:14
İsrail'den Gazze'de Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı

, 'de Hareketi'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de Hamas'a ait askeri üs dahil birçok hedefe saldırı düzenlendiğini" belirtti.

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Deyr el-Beleh'teki üssünün hedef alındığı saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerine Gazze tarafından iki adet roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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