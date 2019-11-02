İsrail'den Gaza'ya roket saldırısı: 1 Filistinli hayatını kaybetti

02.11.2019 10:20

Gazze'de İsrail'in Hamas eğitim kampına düzenlediği bir hava saldırısı sonrası bir Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gaza Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Almed al-Shehri'nin sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda vücuduna isabet eden şarapnel parçaları sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, al-Shehri'nin sivil veya silahlı olup olmadığına dair bir açıklamada bulunmazken, saldırıda ayrıca üç kişinin yaralandığı belirtildi. Görgü şahitleri, patlamanın olduğu bölgeye yakın bir bahçede otururken yaralandıklarını söylediler.

İsrail, Cuma günü Gazze'den İsrail'e 10 adet roketle saldırdığını ve söz konusu roketlerden birinin bir kentin sınırını hedef aldığını açıklamıştı. İsrail Ordusu'nun roket saldırılarına karşılık olarak Gazze'yi vurduğu belirtildi.

Kaynak: DHA