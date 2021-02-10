İsrail'den Doğu Kudüs'e Yahudiler için 900 yeni konut inşa planı
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İsrail'den Doğu Kudüs'e Yahudiler için 900 yeni konut inşa planı

10.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:16
İsrail'den Doğu Kudüs'e Yahudiler için 900 yeni konut inşa planı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Pisgat Zeev Yahudi yerleşim birimine 900 yeni konut inşa etmeyi planlıyor.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Pisgat Zeev Yahudi yerleşim birimine 900 yeni konut inşa etmeyi planlıyor.

Israel HaYom gazetesinin haberinde, Kudüs Belediyesinin Pisgat Zeev Yahudi yerleşim birimini genişletmek için 107 milyon doları aşkın bir bütçe hazırladığı belirtildi.

Belediyenin planına göre Pisgat Zeev'e 900 yeni konutun yanı sıra sosyal tesisler, kültür merkezi, eğitim ve iş merkezleri inşa edilecek.

Haberde, İsrailli yetkililerin yerleşimi tramvay hattıyla Batı Kudüs'e bağlayarak gelecek aylarda inşa çalışmalarını başlatacağı ifade edildi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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