İsrail'den Deniz Ablukası Karşıtı Gazzeli Aktivistlere Müdahale

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze sahilinde toplanan Filistinliler

İsrail Deniz Kuvvetlerinin müdahalesi

Müdahale sonucu yaralanan Filistinlinin taşınması

Teknelerle Gazze'den İsrail deniz sınırına doğru açılan Filistinliler Gazze ablukasını kırmak maksadıyla 50 tekne ile denize açılan Filistinli eylemcilere İsrail Deniz Kuvvetleri silahla müdahale etti.

İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinlilerin 50 tekne ile denize açıldığı eyleme müdahalesi sonucu bir Filistinli yaralandı.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail Deniz Kuvvetleri, ablukanın kaldırılması talebiyle Gazze'den İsrail deniz sınırına yönelen teknelere ateş açtı.

Müdahale sırasında sahilde bulunan Filistinli bir genç, İsrail askerleri tarafından kullanılan gerçek mermiyle yaralandı.

Gencin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Ablukayı kırmak isteyen Gazzeliler, 29 Mayıs'tan bu yana altıncı kez denize açılma eylemi gerçekleştirdi. Teknelerde ise yaralı ve hastalar ile öğrenciler bulunuyordu.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.