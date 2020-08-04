İsrail'den Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama
İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.
04.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:51
İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.
Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.
Kaynak: AA