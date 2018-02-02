İsrail'den Batı Şeria'daki Gösterilere Müdahale

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için kullandığı gerçek ve plastik mermiyle yaralanan 7 kişi ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen 31 Filistinliye tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, 5 kişinin gerçek 2 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı bugün Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.