İsrail'den Bahreyn'e ilk ticaret heyeti ziyaret gerçekleştirecek
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İsrail'den Bahreyn'e ilk ticaret heyeti ziyaret gerçekleştirecek

18.10.2020 06:43 | Son Güncelleme: 18.10.2020 06:46
İsrail'den Bahreyn'e ilk ticaret heyeti ziyaret gerçekleştirecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinden bir ticaret heyetinin bugün Bahreyn'e gideceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinden bir ticaret heyetinin bugün Bahreyn'e gideceğini duyurdu.

Netanyahu, ofisinden yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn'e ilk kez ticaret heyetinin gideceğini ve heyete Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat'ın başkanlık edeceğini belirtti.

Netanyahu, Bahreyn'e gidecek heyetin üst düzey ülke yetkilileri ve ABD'lilerle yapacakları görüşmelerde havacılık, ulaştıma, teknoloji, sanayi, ticaret, finans, turizm, tarım, diplomatik ilişkiler, sağlık ve kültür konularını ele alacaklarını kaydetti.

Netanyahu, ziyaret sırasında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına ilişkin belgenin yanı sıra bir de protokol imzalanacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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