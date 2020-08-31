İsrail'den BAE'ye kalkan ilk uçak Abu Dabi'ye iniş yaptı
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İsrail'den BAE'ye kalkan ilk uçak Abu Dabi'ye iniş yaptı

İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) doğrudan yapılan, ABD'li ve İsrailli yetkilileri taşıyan uçağın Abu Dabi'ye iniş yaptı.

İsrail'den BAE'ye kalkan ilk uçak Abu Dabi'ye iniş yaptı
31.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:21

İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) doğrudan yapılan, ABD'li ve İsrailli yetkilileri taşıyan uçağın Abu Dabi'ye iniş yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğu ile yapılan 'normalleşme anlaşmasının' ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuşu yapan uçağın, Abu Dabi'ye ulaştığı belirtildi.  İsrail'in başkenti Tel Aviv'den kalkan uçakta İsrailli yetkililer ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın da bulunduğu duyurulmuştu. Yetkililer arasında yapılacak görüşmelerin 2 gün süreceği ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılma yollarının ele alınacağı belirtildi.

BAE-İSRAİL ANLAŞMASI NEDİR?

ABD'nin arabuluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında Orta Doğu'da barışın tesis edileceği ve bölgedeki potansiyelin önünün açılacağı iddia ediliyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise söz konusu anlaşmanın iki devletli çözümü yok etmeye yönelik bir anlaşma olduğunun altını çizmişti.

İSRAİL'LE ANLAŞMA İMZALAYAN ÜNÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.


Kaynak: DHA

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