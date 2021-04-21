İsrail'den ABD'ye İran nükleer anlaşması çerçevesinde UAEA müfettişlerinin yetkisinin artırılması çağrısı
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İsrail'den ABD'ye İran nükleer anlaşması çerçevesinde UAEA müfettişlerinin yetkisinin artırılması çağrısı

İsrail'den ABD'ye İran nükleer anlaşması çerçevesinde UAEA müfettişlerinin yetkisinin artırılması çağrısı
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

İsrail, tek taraflı çekildiği İran nükleer anlaşmasına dönmesi görüşülen ABD'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine daha fazla yetki verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail, tek taraflı çekildiği İran nükleer anlaşmasına dönmesi görüşülen ABD'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine daha fazla yetki verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, İsrail daha önce pek çok kez anlaşmaya İran balistik füzeleri ve "terörizmi yayma" konusunu dahil etme çağrısı yaptı. Ancak Tel Aviv, Washington'ın Tahran'la nükleer anlaşmaya geri dönmeye çalıştığını ve bu nedenle anlaşma metninin değişikliğinin kolay olmayacağının farkına vararak bundan vazgeçti.

Tel Aviv, geçen hafta bölge turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e "anlaşma çerçevesinde, UAEA müfettişlerine daha fazla yetki ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmanın getirdiği kısıtlamalara uyup uymayacağını izleyebilmeleri için daha fazla denetim imkanı verilmesini" içeren sınırlı bir talep sundu.

İsrail güvenlik heyetinden Washington ziyareti

Öte yandan İsrail istihbarat servisi Mossad Yossi Kohen, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat, gelecek hafta başında Washington'ı ziyaret edecek.

Söz konusu ziyaret, Viyana müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi ışığında nükleer dosyayı ele almak için ABD'li üst düzey yetkililerle görüşmeler yapılmasını hedefliyor.

Viyana'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri, 6 Nisan'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında, taraf ülkelerin diplomatlarının katılımıyla başlamıştı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın seyri ve Mayıs 2018'de tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılan ABD'nin dönüşünün ele alındığı toplantıya Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkililer katılmıştı.

ABD yönetimi İran'ın nükleer anlaşma koşullarına geri dönmesi durumunda kendisinin de anlaşmaya geri dönmeye ve anlaşmayla ilgili yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Ancak İran yönetimi ise 2017 yılından bu yana kendisine uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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