İsrail'den ABD'ye "İran'a yaptırımlar kaldırılmamalı" çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesinde İran'ın nükleer programına ilişkin "müzakerelere geri dönülse bile Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılmamasını" istedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid ile Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "İran'ın nükleer eşiğe erişmemesi, Lapid'in yakın zamandaki Kahire ziyareti, barış çemberinin genişletilmesi" konuları ele alındı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in görüşmede Blinken'a "İran ile müzakerelere dönülse bile Tahran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmamalı. İran'ın alacağı paralar bizim kapımıza terör ve füze olarak dayanacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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