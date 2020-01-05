İsrail'den ABD'ye destek: Trump İranlı generalin ölüm emrini verdiği için her türlü takdire layık

05.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:28

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin ölüm emrini verdiği için 'her türlü takdire' layık olduğunu söyledi.



Başbakan Netanyahu pazar günü kabine toplantısında ABD ve İran arasında büyük gerginliğe neden olan General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesini değerlendirdi. Netanyahu, ABD'nin İran'a karsı attığı adımlarda ülkesinin Washington'un yanında olduğunu kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle