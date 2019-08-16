İsrail'den ABD'li 2 Müslüman Kongre üyesine ülkeye giriş yasağı
İsrail, Batı Şeria’yı ve Doğu Kudüs’ü ziyaret etmek isteyen Amerikalı Müslüman Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar’a ülkeye giriş yasağı getirdi.
İsrail, Batı Şeria'yı ve Doğu Kudüs'ü ziyaret etmek isteyen Amerikalı Müslüman Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a ülkeye giriş yasağı getirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştiren Tlaib ve Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle