İsrail'den 3 ülkeye seyahat yasağı

İsrail, korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında, Rusya, Arjantin ve Seyşeller'e seyahat yasağı getirdi.

İsrail, korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında, Rusya, Arjantin ve Seyşeller'e seyahat yasağı getirdi.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı verilen mücadele kapsamında İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Arjantin ve Seyşeller'e Covid-19'un yüksek bulaşma riski nedeniyle, İsrail vatandaşlarının ve İsrail'de ikamet edenlerin seyahat etmeleri yasaklandı.

İsrail daha önce, Ukrayna, Etiyopya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Meksika ve Türkiye dahil olmak üzere bazı ülkelere seyahat yasağı getirmişti. Açıklanan ülkelere gitmek zorunda olan İsrailli ve İsrail'de ikamet edenlerin ülkedeki istisnalar komitesine başvurmalarının gerektiği öğrenildi.

Bakanlık, halka gerekli olmadığı sürece yurt dışına gitmemelerini tavsiye ederken, aşılanmış ve taburcu olanlar dahil olmak üzere İsrail'e seyahat eden bütün yolcuların zorunlu karantinaya girmelerinin altını çizdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı