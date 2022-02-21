İsrail: Demir Kubbe sistemi denizde "başarıyla" test edildi - Haberler

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İsrail: Demir Kubbe sistemi denizde "başarıyla" test edildi

AA, Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail: Demir Kubbe sistemi denizde

İsrail Savunma Bakanlığı, Demir Kubbe hava savunma sisteminin denizde "başarıyla" test edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, Demir Kubbe hava savunma sisteminin denizde "başarıyla" test edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Demir Kubbe'nin deniz versiyonu olan "C-Kubbe" sisteminin, İsrail Donanmasına ait Sa'ar 6 tipi savaş gemisinden yapılan canlı ateş testleriyle denendiği belirtildi.

Açıklamada, roketler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi tehditlere karşı uygulanan Demir Kubbe testi kapsamında, İsrail'in geliştirdiği "Arrow-3" ve "Davud Sapanı" füze sistemlerinin kullanıldığı kaydedildi.

İsrail, C-Kubbe sisteminin 2017'de faaliyete girdiğini duyurmuştu.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

İsrail, Savaş, Güncel, Haberler

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