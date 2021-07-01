İsrail'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ının Delta varyantı olduğu bildirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ının Delta varyantı olduğu bildirildi

İsrail'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ının Delta varyantı olduğu bildirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de son günlerde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğu belirtildi.

İsrail'de son günlerde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, yeni vakaların büyük kısmının Delta varyantı kaynaklı olsa da hastalığı ağır geçirenlerin sayısının önceki dalgaya göre düşük olduğu ifade edildi.

Ülkede Aralık 2020'de başlayan üçüncü dalgada her 1000 vakadan ortalama 20-30'unun hastalığı ağır geçirdiği, Delta varyantında ise bunun 3-5 kişi olduğu dile getirildi.

Haberde, Delta varyantında ağır hasta sayısının önceki dalgaya oranla daha düşük olmasının nedenine ilişkin bilgi verilmese de İsrail'de nüfusun yüzde 55'ine yakınına Kovid-19 aşısının iki dozu da yapılmış durumda.

Aktif vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının İsrail'de hızlı yayılması nedeniyle günlük Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de dün 307 yeni vaka tespit edildiği ve bunun nisan ayından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 2 bin 54'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti
Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Diego Costa Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ının Delta varyantı olduğu bildirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 21:36:16. #1.14#

title