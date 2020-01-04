İsrail'deki Yafa kenti sular altında kaldı
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İsrail'deki Yafa kenti sular altında kaldı

İsrail'in Yafa kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti.

04.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:58
İsrail'deki Yafa kenti sular altında kaldı

'in Yafa kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti.


İsrail'in Yafa kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi, hayatı felç etti. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken kentin birçok bölgesinde acil durum alarmı verildiği öğrenildi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda aracın su altında kaldığı görüldü. Yerel kaynaklar, sel suları altında kalan çok sayıda ailenin sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildiğini söyledi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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