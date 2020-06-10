İsrail'deki Türk vatandaşları THY'nin özel seferiyle yurda getirildi
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İsrail'deki Türk vatandaşları THY'nin özel seferiyle yurda getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen İsrail'de bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları (THY) özel seferiyle İstanbul'a getirildi.

İsrail'deki Türk vatandaşları THY'nin özel seferiyle yurda getirildi
10.06.2020 01:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 02:09

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen İsrail'de bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları (THY) özel seferiyle İstanbul'a getirildi.

Tel Aviv'den akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket eden THY uçağı, saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Uçakta bulunan yolcular, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle bilgi formunu doldurdu. Yolcular, formu doldurduktan sonra pasaport işlemlerinin ardından bagajlarını alarak, havalimanından ayrıldı.

Yolcuların, 14 günlük karantina sürecini evde geçirecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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