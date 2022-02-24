İsrail'deki Rusya Büyükelçiliği önünde Ukrayna protestosu
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Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini protesto etti.
Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini protesto etti.
İsrail basınındaki haberlere göre, çoğunluğunu Ukrayna asıllı İsraillilerin oluşturduğu yaklaşık 200 kişi, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.
Ukrayna bayrakları açan göstericiler, "Putin bir katil ve tehlikeli", "Rusya faşizmine hayır" yazılı dövizler taşıdı.
Times of Israel'in haberine göre polis, gösteriler sırasında Rus Büyükelçiliğinin duvarına sprey boyayla yazı yazan 4 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail makamlarının paylaştığı verilere göre, Ukrayna'da yaklaşık 15 bin İsrail vatandaşı bulunuyor. Tel Aviv, geçen haftalarda vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı yapmıştı.
Tel Aviv yönetimi, dünya genelindeki Yahudilere ülkeye kesin göç imkanı tanıdığı "aliya" programı kapsamında Ukrayna'daki 200 bin kadar Yahudi nüfusundan İsrail'e göçün artmasını bekliyor.
Ukrayna'nın doğusundaki karışıklığın patlak verdiği 2014 yılında Ukrayna'dan İsrail'e Yahudi göçünde rekor kırılmış ve 7 bin Ukrayna asıllı İsrail'e kesin göç etmişti.