İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı
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İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi.

30.08.2020 00:29 | Son Güncelleme: 30.08.2020 00:34

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi.

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine, Batı Kudüs'te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Siyah ve kırmızı renkte bayraklar taşıyan göstericilerden bazıları İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydi, sık sık "Yalancı Netanyahu evine dön" sloganı attı.

Netanyahu maskesi takan bir göstericinin mahkum kıyafeti giymesi ve ellerinin kelepçeli olması dikkati çekti.

İsrail'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağının da açıldığı gösteriye yaklaşık 200 Ultra-Ortodoks Yahudi'nin destek verdiği görüldü.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20'yi geçtiği İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak devam ediyor.

Batı Kudüs'te geçen hafta düzenlenen gösteride polis 30 protestocuyu gözaltına almıştı.

İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı

Kaynak: AA

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