İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler kısıtlamalara rağmen sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler kısıtlamalara rağmen sürüyor

08.10.2020 22:33 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:36
İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler kısıtlamalara rağmen sürüyor

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantina gerekçesiyle getirilen kısıtlamaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantina gerekçesiyle getirilen kısıtlamaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.

İsrail basınına göre, hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını yönetmedeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler, Kudüs ve Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında gösteri düzenledi.

Bazı protestocular Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı maskeler takarken, gösterilerde İsrail Başbakanı'nı istifaya davet eden sloganlar atıldı.

Yürüyüş yapmak isteyen göstericiler ile buna engel olmak isteyen polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Ramat Gan kentinde düzenlenen gösteride ise bir kişinin göz yaşartıcı gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu hafif yaralandığı belirtildi.

Haberde, Tel Aviv'deki gösteride bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtilirken, Ramat Gan'daki olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de, 4 ayı aşkın süredir "salgın sürecini kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası" nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Karantina gerekçesiyle halkın gösterilere katılmak için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaklaşmasına izin verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Özer Türkan Şoray Acun Ilıcalı Erdal Beşikçioğlu
Spor Falcao Gökhan Töre Mbaye Diagne Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Milli Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösteriler kısıtlamalara rağmen sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 22:41:26. #1.14#
title