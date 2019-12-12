İsrail'deki ırkçı saldırıda Hazreti Muhammed'e hakaret

12.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:36

İsrail'deki Filistin köyüne düzenlenen ırkçı saldırıda evlerin duvarlarına Hazreti Muhammed'e ve Araplara ağır hakaret içeren yazılar yazıldı, araçlara zarar verildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'in kuzeyindeki Manşiya Zabda köyüne dün gece kimliği belirlenemeyen kişilerce ırkçı saldırı düzenlendi.

Köydeki iki evin duvarına Hazreti Muhammed'e ağır hakaret içeren bir cümlenin yanı sıra Filistinlileri hedef alan ırkçı sloganlar yazıldı.

Saldırganlar ayrıca köydeki birçok araca zarar verirken, olayla ilgili İsrail polisi soruşturma başlattı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde de benzer saldırılar gerçekleştirirken, benzer saldırılar İsrail'deki Filistin köylerinde de yaşanmaya başladı.

Kaynak: AA