İsrail'deki helikopter kazasının teknik arızadan kaynaklandığı açıklandı

İsrail ordusu, pazartesi akşamı eğitim uçuşu sırasında Hayfa kenti açıklarında askeri helikopterin denize düşmesinin, teknik arıza ve motorlardan birinde çıkan bir yangın sonucu meydana geldiğini açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetlerinde eğitim faaliyetlerinden sorumlu bir birim olan Hava Tümeni Şefi Tuğgeneral Amir Lazar, Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, ordunun helikopter kazasıyla ilgili ön raporunu sonuçlandırdığını belirtti.

Lazar, yürütülen soruşturmanın ön raporunun, helikopterin "teknik bir arıza ve sol motordaki yangın nedeniyle" düştüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

İsrail ordusu, pazartesi akşamı Hayfa kenti açıklarında eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin denize düştüğünü, helikopterdeki bir mürettebatın kurtarıldığını, iki pilotun ise hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunda "Yarasa" diye isimlendirilen "Eurocopter AS565" tipindeki tüm helikopterlerin eğitim uçuşlarının durdurulduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Yerel basına konuşan ordu yetkilileri, kazanın saldırı sonucu gerçekleşmediğini ve teknik bir hata yaşandığını aktarmıştı.

Sosyal medyada, arama kurtarma çalışmaları için açık denizde işaret fişeklerinin atıldığı görüntüler yer almıştı.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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