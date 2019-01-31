İsrail'deki Etiyopyalılar "Polis Vahşetini" Protesto Etti - Tel

İsrail'de yaşayan Etiyopya asıllı Yahudiler, kendilerine karşı polisin uyguladığı vahşeti protesto etti. Protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede en az 4 polis hafif yaralandı.

Etiyopyalı 24 yaşındaki Yehuda Biadga'nın polis tarafından vurularak öldürülmesini protesto eden binlerce kişi, başkent Tel Aviv'deki en önemli yollardan biri olan Ayalon'u trafiğe kapattı.

Ayalon yolundan Tel Aviv'in en önemli merkezlerinden Rabin Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen protestocular, İsrail polisinin uyguladığı şiddete tepki içeren sloganlar attı.

İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto, Tel Aviv'de de hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Yürüyüşün ardından Rabin Meydanı'na ulaşan göstericiler burada "Bütün hayatlar önemlidir", "Siyahilerin hayatları önemlidir" yazılı dövizler taşıdı.

Sayıları giderek artan protestocular, Biadga'nın olayını görüşmek üzere hükümetin acil olarak toplanmasını, cinayetin araştırılması için polisin açtığı soruşturmadan ayrı olarak "özel bir soruşturma" başlatılmasını talep etti.

Polis ile protestocular arasında arbede

Protestonun devam ettiği sırada bazı göstericiler ile polis arasında Rabin Meydanı yakınında gerginlik yaşandı. Göstericiler polise ellerine geçirdikleri cisimleri fırlatırken, polis havaya ateş açarak protestocuları dağıtmaya çalıştı.

İsrail Polisinden yapılan açıklamaya göre, çevreye rahatsızlık veren bazı göstericilere müdahale edildi, bu sırada 4 polis hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: AA